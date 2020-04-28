МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем на уровне 2,9 — это значит, что на улице много людей, следует из данных "Яндекса". Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 14.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,9, это означает, что на улице много людей. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,4), самое низкое — в Ногинске (2,2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 14.00 мск индекс значительно ниже отметки прошлой недели. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 16.00) и в Новосибирске (местное время 18.00), в обоих городах индекс составил 2,3, самое низкое — в Челябинске (местное время 16.00), где индекс на уровне 1,7.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.