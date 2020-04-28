МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Любые запреты, даже оправданные, раздражают и злят, но трудно согласиться, когда это выливается в самолюбование и пренебрежение к окружающим, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с пандемией коронавируса.

"Любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласится, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав", — сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он заявил, что в деле борьбы с коронавирусом в России есть движение вперед, в нужном направлении.

"Движение вперед есть, в нужном направлении, в нужном объеме, в нужном темпе", — сказал президент.

Путин заявил, что среди россиян все больше тех, кого прямо затронул коронавирус, и выразил соболезнования всем, кого постигло горе, и кто переживает утрату близких.

"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких", — сказал президент на совещании, кадры которого показал канал "Россия 24".