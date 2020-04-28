МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Жизнь после коронавируса в России обязательно наладится, будет сделано все, чтобы это произошло как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится, и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

По его словам, выбор в пользу экономического развития в России в период пандемии коронавируса вместо жизней людей — дикость и варварство.

"И еще об одном нравственном моральном выборе, который стоит перед нами сейчас: в мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается: предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения, а если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет — значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", — сказал Путин.

Он напомнил, что "из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени".

"Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству", — заключил президент.

Меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, власти помогут бизнесу сохранить рабочие места, окажут помощь тем, кто потерял работу, заверил глава государства.

По итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ Путин обратился к гражданам и отметил, что сейчас главное — это человеческие жизни.

"Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги", — добавил Путин.

"Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться", — подчеркнул глава государства.