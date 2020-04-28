МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве во вторник вечером незначительно вырос до уровня 3,4 с 2,9 днем — это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном, Зеленограде, Королеве, Ивантеевке и Фрязино (3,6), самое низкое — в Ногинске и Котельниках (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 19.00 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Новосибирске (местное время 23.00), индекс составил 4,6, самое низкое – в Санкт-Петербурге, где индекс на уровне 2,9.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.