С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр /ПРАЙМ/. Перечень предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая в Вологодской области, пересмотрят в ближайшее время, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в РФ из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Он поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу. При этом у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.

"Продление нерабочих дней до 11 мая я считаю абсолютно оправданным, чтобы выйти на плато и вводить меры по запуску предприятий, которые подвергаются наибольшему риску. Также поддерживаю инициативу о выработке комплекса мер по снятию ограничений по отдельным отраслям промышленности, мы это тоже сделаем", — приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

"Седьмого мая в онлайн-режиме по видеоконференцсвязи проведу совещание с предприятиями малого и среднего бизнеса и озвучу меры, которые мы отработаем после выхода на пик заболеваемости по ослаблению карантинных режимов", – добавил губернатор.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области действует с 17 марта, спустя 10 дней были введены первые ограничения. В регионе развернута сеть контрольно-пропускных пунктов, закрыто авиасообщение, отменен весенний сезон охоты, запрещено любительское рыболовство. С 29 апреля начнет действовать пропускной режим въезда на территорию региона для граждан, прибывших из других регионов страны.

В дополнение к федеральному утвержден перечень региональных мер поддержки бизнеса, который позволит снизить негативное влияние пандемии на качество жизни населения и экономику области. Ежедневно ведется мониторинг наличия товаров первой необходимости, продовольствия и ценовой политики в торговых объектах.

"Еще в середине апреля мы отработали несколько математических моделей по развитию коронавирусной инфекции в Вологодской области – базовый и негативный сценарии. Мы понимали, что пик инфекции придется где-то на период с 12 по 14 мая. К 15 мая мы развернем еще 700 специализированных коек для лечения коронавирусных больных и доведем их количество в монопрофильных госпиталях региона до 1300", — отметил Кувшинников.

По его словам, это позволит даже при негативном сценарии оказать необходимую помощь заболевшим.

"Сейчас разворачивается вторая очередь коечного фонда, если потребуется – приступим и к третьей, исходя из ситуации", — сказал Кувшинников.