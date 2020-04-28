САРАТОВ, 28 апр /ПРАЙМ/. Правительство Саратовской области разрешило работу ряда объектов сферы услуг, включая микрофинансовые организации, химчистки и автосалоны, которые были закрыты на фоне угрозы распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин — запрещен въезд и выезд.

"В соответствии с постановлением правительства… от 28 апреля 2020 года возобновляют деятельность микрофинансовые организации, салоны химчистки, организации, оказывающие полиграфические услуги и услуги, связанные с печатанием, услуги по размещению наружной рекламы", — написал Стрелюхин во вторник на своей странице в Instagram.

"Также возобновляют работу автосалоны и организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю мотоциклами и сельскохозяйственной техникой", — добавил он.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.