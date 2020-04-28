МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о 950 тысячах безработных в стране, последний месяц есть динамика к росту.

"На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тысяч человек. То есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе со своим прогнозом и рассчитывали", — сказал он в интервью "России 24".

Министр отметил, что эти показатели не в полной мере отражают реальную ситуацию на рынке труда, так как страна находится в режиме нерабочих дней. Все будет зависеть от того, когда и каким образом граждане будут выходить из самоизоляции.

"На этот рост влияет несколько факторов. Как мы все понимаем, это, в первую очередь, экономический фактор, это ситуация с ограничениями, которые есть в отдельных отраслях экономики… Альтернативные инструменты поиска работы, они на сегодняшний день достаточно сузились, поэтому люди вынуждены прибегать к помощи государства, приходят в государственные центры занятости, регистрируются на государственном портале "Работа в России" и тем самым занимаются активно поиском работы", — отметил Котяков.

Кроме того, не все приходящие за помощью граждане, по словам министра, потеряли работу именно в последние месяцы, однако именно сейчас они оказались вынуждены обратиться в центр занятости для постановки на учет.

"И немаловажным фактором, на все на это влияющим, является упрощение процедуры подачи заявления на регистрацию", — добавил министр.