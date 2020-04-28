МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии в министерстве просчитывали сценарий в 5 миллионов безработных, но сейчас есть тенденция к сохранению занятости.

По его словам, по методике МОТ, в РФ сейчас порядка 3,7 миллиона человек без работы, почти 950 тысяч из них пришли в центры занятости.

"Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что формируемые меры поддержки дают тенденцию сохранения занятости, то есть большинство из этих мер попадает в точку и позволяет сохранять сотрудников.