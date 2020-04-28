МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России учитывают всех безработных, которые приходят за пособием.

"Мы на сегодняшний день учитываем всех, по крайней мере, тех, кто приходит за государственным пособием. Есть четкая процедура, в соответствии с которой это пособие назначается", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, всех ли безработных учитывают в РФ.