Глава Минтруда заявил, что в РФ учитывают всех безработных, которые приходят за пособием
МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России учитывают всех безработных, которые приходят за пособием.
"Мы на сегодняшний день учитываем всех, по крайней мере, тех, кто приходит за государственным пособием. Есть четкая процедура, в соответствии с которой это пособие назначается", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, всех ли безработных учитывают в РФ.
https://1prime.ru/News/20200428/831355550.html