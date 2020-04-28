МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность решения налоговой инспекции о доначислении ООО "Интернет Решения" (интернет-магазин "Озон") более 98 миллионов рублей налогов и около 40 миллионов рублей пеней.

Как следует из опубликованного во вторник определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу налогоплательщика, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В своем обращении в ВС РФ "Озон" оспаривал уже только небольшую часть решения ФНС, а именно доначисление более 10 миллионов рублей НДС и соответствующих пеней, однако и в этой части суд поддержал налоговый орган.

В определении ВС РФ говорится, что компания "Интернет Мост", впоследствии присоединившаяся к "Интернет Решениям", в 2013-2016 годах неправомерно, как установили суды, применяла налоговый вычет по НДС на основании счетов-фактур, выставленных от имени девяти компаний-контрагентов по операциям поставки товара.

"Судебные инстанции установили, что спорные контрагенты имеют признаки номинальных организаций и выполняли функции технического звена по доставке и таможенному оформлению товаров иностранного производства при фактическом поступлении данных товаров в адрес общества напрямую от производителей", — отметил ВС РФ.

Таким образом, говорится в судебном акте, налогоплательщик не имел оснований для уменьшения налоговых обязательств на суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию России, поскольку не осуществлял ввоз спорных товаров, не являлся их получателем согласно декларациям на товары и не производил уплату НДС при их ввозе.

"Озон" — крупный российский интернет-магазин, продающий электронику, бытовую технику, товары для детей, ремонта и спорта, одежду, обувь, автотовары, зоотовары, продукты питания, книги, программное обеспечение, игры, музыку и другие.