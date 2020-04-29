ВАШИНГТОН, 28 апр /ПРАЙМ/. Белый дом не исключает роста безработицы до 20% из-за коронавируса, заявил CNN экономический советник президента США Кевин Хассетт.

По его словам, к июню безработица может составить "от 16 до 20 процентов".

Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что безработица с 3,8% в первом квартале 2020 года составит 14% во втором квартале, 16% в третьем квартале и сократится к концу 2021 года до 10,1%.