ВАШИНГТОН, 28 апр /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд одобрил выделение 3,4 миллиарда долларов Нигерии для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте фонда.

"МВФ одобрил предоставление экстренной финансовой помощи в размере 3,4 миллиарда долларов в рамках механизма быстрого финансирования для поддержания усилий властей по реагированию на серьезные экономические последствия шока от COVID-19 и резкого падения цен на нефть", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что два этих фактора создали для Нигерии "большие внешние потребности и потребности в финансировании в 2020 году".

"Дополнительное снижение цены на нефть и затягивание с принятием мер по сдерживанию распространения вируса может серьезно навредить реальному и финансовому секторам и вызвать проблемы с финансированием в стране", — говорится в документе.

Выделенные средства позволят Нигерии получить ликвидность для удовлетворения экстренных потребностей, считают в МВФ.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что более 100 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ в связи с пандемией коронавируса и около половины этих заявок уже удовлетворены. Фонд готов задействовать на это 1 триллион долларов.