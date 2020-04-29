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КОММЕРСАНТ

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— Этапы большого "Пусти!" — Как Владимир Путин показал, куда всем идти, но не сразу — 28 апреля президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами объявил о том, что нерабочие дни, как и ожидалось, продлятся до 12 мая. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что важнее этого информация о том, что затем начнется поэтапный выход из карантина.

— Карантин перешел в праздник — Власти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали — Столичный мэр Сергей Собянин заявил о продлении жестких ограничений в Москве, связанных с режимом самоизоляции граждан, вплоть до 11 мая включительно.

— Железные дороги разошлись с законом — Спецрежим для нацпроектов не поддержали юристы — Законопроект, призванный ускорить железнодорожные стройки ОАО РЖД, встретил резкую критику юристов.

— IT уходит в прошлое — Рынок может упасть сильнее, чем в кризис 2015 года — Падение российского IT-рынка по итогам 2020 года может превысить 30% в долларовом выражении, после чего его ждет сложное восстановление весь 2021 год, прогнозируют в IDC.

— Болезни спорят за таблетки — Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты — Россияне с рядом редких заболеваний не могут получить необходимые препараты из-за эпидемии коронавируса, констатируют "Ъ" в нескольких пациентских организациях — эта группа больных конкурирует за антивирусные препараты с больными коронавирусной инфекцией.

— Банки переживут — ЦМАКП полагает финансовую систему устойчивой к эпидемии — Стресс-тестирование российских банков, проведенное Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в апреле, показало относительно невысокую потребность системы в докапитализации, которая может быть вызвана экономической ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

— Студентов МГУ хотят учить в школах — Виктор Садовничий анонсировал масштабную административную реформу — Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил планы объединить факультеты главного вуза страны в 14-16 школ. Он уточнил, что факультеты сохранят "полную автономию, руководство, финансирование и выборность деканов".

— "Аргументация американцев, конечно, смехотворная" — Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки — На днях газета The New York Times сообщила о плане администрации президента США по продлению истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана.

— Братьев Магомедовых вычитают из суммы преступлений — Защита считает, что после изменений в законодательстве их нельзя обвинять в оргпреступности — Как стало известно "Ъ", защита совладельцев группы компаний "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также их предполагаемых сообщников обратилась в следственный департамент МВД с ходатайством о прекращении их уголовного преследования в части обвинения в организации преступного сообщества или участия в нем.

— Судоходство снимают с мели — РСПП напомнил правительству о водном транспорте — РСПП предложил правительству меры поддержки водного транспорта, фактически выпавшего из направленного в Белый дом списка Минтранса.

— Бизнес хочет сэкономить на электроэнергии — Промышленность просит власти в два раза снизить цену на мощность — По данным "Ъ", крупная промышленность просит вице-премьера Юрия Борисова вдвое сократить цену на мощность до конца года, чтобы сдержать общий рост стоимости электроэнергии.

— Операторы прильнули к тепловизорам — Телекоммуникационные компании нашли новую нишу — Операторы связи занялись продажей тепловизоров для выявления людей с температурой в бизнес-центрах и на предприятиях.

— В Уренгой по делу срочно — Рынок делового туризма резко сжался — Обвал числа деловых поездок в марте привел к сокращению объема бизнес-туризма на 20% по итогам первого квартала.

— Открытие счетов закрывается — Регистрация бизнеса ушла на карантин — Согласно опросам Банка России и Торгово-промышленной палаты (ТПП), за кредитами в банки обращается пока незначительная доля предпринимателей. Реструктурировать займы тоже хотят немногие, менее 10%, хотя эта доля постепенно растет.

— Нефть притягивает доллары — Инвесторы вложились в сырьевые фонды — Международные инвесторы активно наращивают вложения в нефть. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю в соответствующие фонды поступило $4 млрд, а за пять недель — более $11 млрд.

— IT уходит в прошлое — Рынок может упасть сильнее, чем в кризис 2015 года — Падение российского IT-рынка по итогам 2020 года может превысить 30% в долларовом выражении, после чего его ждет сложное восстановление весь 2021 год, прогнозируют в IDC.

— Железные дороги разошлись с законом — Спецрежим для нацпроектов не поддержали юристы — Законопроект, призванный ускорить железнодорожные стройки ОАО РЖД, встретил резкую критику юристов. Согласно поправкам, президент РФ сможет утверждать перечень приоритетных строек, для которых полностью или частично отменяется ряд строительных и экологических нормативов.

— Удаленно напоминает кредитование — Банки и дилеры продают автомобили дистанционно — Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем. Банки и автосалоны постепенно налаживают удаленную работу с клиентами, с одной стороны внедряя онлайн-выдачу, с другой — доставку автомобиля покупателю на дом.

— Группа ПИК ставит гектары под жилье — Девелопер договаривается о покупке сразу трех площадок в Москве — Компания "Главснаб", которая была приватизирована в 2013 году, договаривается о продаже своих участков на юго-востоке Москвы.

— Бургерные бронируют столики — Помещения закрывшихся ресторанов могут отойти сети "Мираторга" — Кризис на ресторанном рынке создает не только проблемы, но и возможности. Так, холдинг "Мираторг" ускоряет темпы развития сети "Бургер & Фрайс", рассчитывая занять самые удачные точки, которые придется покинуть другим рестораторам.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Май. Труд. Дом — Владимир Путин: Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, с сохранением заработной платы — Владимир Путин выступил с заявлением по ситуации с распространением коронавируса в России. Страна стоит перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, подчеркнул президент и продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно с сохранением заработной платы.

— Дома на работе — Ждут ли нас массовое исчезновение профессий и переход на удаленку — После коронавируса мы будет жить в другой реальности — привыкать меньше бывать в людных местах и больше заботиться о своем здоровье. Об этом "РГ" спросила генерального директора ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрия Платыгина.

— Море ждет — К 1 июня детские лагеря подготовят для открытия первой смены — Все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня, сообщил "Российской газете" председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

— Храм Победы — Валерий Герасимов: В России традиция строить храмы в честь побед русского оружия — Об исторической актуальности возведения главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса "Дорога Памяти" в интервью "Российской газете" рассказал первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

— Гранты и гранды — Как зазвать в Россию нобелевских лауреатов — Насколько оправдала себя знаменитая программа мегагрантов, которой исполнилось 10 лет? Почему многие российские ученых встретили ее появление критически? Что дали нашей науке привлеченные этой программой в Россию нобелевские лауреаты? Об этом корреспондент РГ беседует с главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

— Риски и поддержка — В Госдуме обсудили с главой Центробанка кредиты и ставки — Депутаты Госдумы встретились в видеоформате с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Глава регулятора в ходе беседы предложила расширить механизмы прямой господдержки граждан и бизнеса. Кроме того, она призвала депутатов оперативно закрепить в законодательстве ряд важных для населения и бизнеса мер.

— Взнос на здоровье — Дмитрий Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам — Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, сенаторов и всех однопартийцев направить свою месячную зарплату на поддержку медиков и тех, кто нуждается в период пандемии коронавируса.

— Фокус с короной — Глава ВЦИОМ Валерий Федоров — о политических настроениях россиян во время пандемии — Всероссийский центр изучения общественного мнения на днях представил рейтинг самых важных, по мнению россиян, поправок в Конституцию. О влиянии самоизоляции на политические настроения и о жизни после COVID-19 "Российской газете" рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

— Законы по поддержке предпринимателей — В марте и апреле Государственная дума приняла целый ряд законов, направленных на поддержку предпринимателей в непростых условиях, которые сложились в связи с пандемией коронавируса — Эти законы рассматривались в ускоренном режиме, иногда принимались сразу в трех чтениях, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться предложенной помощью.

— Телефон не потеряется — В 2021 году может быть введена регистрация смартфонов по IMEI — В России с 1 июля 2021 года может быть введена обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру IMEI.

— Такси заказывали — Для агрегаторов такси установят правила — Агрегаторам такси, да и всем другим интернет-площадкам, которые считают себя доской объявлений, могут разработать правила. Причем правила будет устанавливать правительство. Это предусматривают поправки в закон о защите прав потребителей, которые публикует "Российская газета".

— Паспорта проверены — Уточнен и утвержден список некоторых действительных паспортов граждан России — В МВД успокоили банковское сообщество по поводу рисков, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан России с продленным сроком действия. Это связано с пандемией — не все люди успели поменять паспорта. И в этой неразберихе мошенники могут набрать кредиты.

— Пропавшая статья — КС РФ поручил доработать порядок взыскания судебных расходов — Судебные расходы нельзя возложить на обвиняемого по уголовному делу, если в ходе разбирательства деяние было декриминализовано. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело о побоях.

— Программа передачи — Каким будет новый стандарт Wi-Fi — Появились первые подробности о стандарте Wi-Fi 7, который станет наследником принятого в сентябре 2019 года Wi-FI 6. Предполагается, что он может получить трехкратный прирост скорости, а также появится поддержка новой частоты. Ориентировочная дата выхода — 2024 год.

— Призрак бродит по Европе — В Чехии набирает силу антироссийская кампания — Кажется, обнаружено еще одно доселе неизвестное свойство коронавируса. Оказывается, он действует разрушающе не только на легкие, но и на умственные способности человека. Причем может влиять на них так, что даже серьезные, облеченные большой властью политики враз "слетают с катушек".

— Антитела берут на службу — В Москве протестировали уже 50 тысяч медработников на иммунитет к COVID-19 — Свыше 100 тысяч тестов на иммунитет к коронавирусной инфекции направлено в лечебные учреждения департамента здравоохранения столицы. Как сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, поставлена задача провести тестирование всех медицинских работников.

— В лейтенанты досрочно — Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал два организационных распоряжения, связанных с профилактикой заболевания новой коронавирусной инфекцией в армии и ведомственных учебных заведениях — Первое касается солдат-призывников, увольняемых со службы этой весной и летом. По приказу министра, им заранее приобретают билеты до дома. Каждого перед отправкой снабжают медицинскими масками и антисептиком для рук.

— Шторму нет — Больных COVID-19 начнут лечить новыми перспективными лекарствами. Минздрав провел ускоренную регистрацию российского биопрепарата, способного подавлять "цитокиновый шторм" — грозное осложнение COVID-19 — Начинаются испытания и противовирусного лекарства, которое было разработано в Японии, а теперь его начали производить и в России.

— Нефть тянет нуль на себя — Технически обвал котировок, как с североамериканским сортом нефти WTI, едва ли повторится с маркой Brent, к которой привязана цена российской смеси Urals — Глава российского Минэнерго Александр Новак после обвала котировок WTI назвал произошедшее коллапсом, но подчеркнул, что произошел он на бумажном рынке, а не в торговле физическими объемами нефти.

— ВТО: Мир зависит от импорта лекарств из 10 стран — Мировой импорт лекарств и медизделий в мире на 75% зависит от поставок из десятка стран — членов ЕС, а также США и Китая, выяснила Всемирная торговая организация — Она призвала снижать тарифные и нетарифные барьеры, развивать соглашения о взаимном признании сертификатов, чтобы избежать перебоев в поставках лекарств в период пандемии.

— Ассоциация юристов просит поддержать адвокатуру и нотариат — Ассоциация юристов России предлагает включить в перечень наиболее пострадавших отраслей адвокатуру и нотариат — Соответствующее обращение направлено в правительство России.

— Уникальный рейс — "РГ" узнала, как проходит возвращение туристов из-за рубежа — Во вторник утром в аэропорту Сургута приземлился борт авиакомпании Utair, совершивший один из самых выстраданных вывозных рейсов. Из Таиланда и Индонезии домой благополучно вернулись 190 россиян, а еще две кошки и один пес.

— Кто заплатит за вирус — Трамп готовит финансовые претензии к Китаю — Пандемия коронавируса взвинтила и без того высокий градус противостояния Вашингтона и Пекина. Президент Дональд Трамп дал понять, что собирается потребовать с Китая компенсацию за ущерб, который заболевание, впервые зафиксированное в китайском Ухане, нанесло экономике США.

— Остались не у дел — Не все самозанятые смогут получить максимальное пособие по безработице — Самозанятые в Омске оказались в сложной ситуации. Их офисы закрыты из-за пандемии, заказов нет, а получить максимальное пособие по безработице они не могут. Это коснется и других регионов.

— Святыня без защиты — В Пскове разрушается Анастасиевская часовня — На берегу реки Великой стоит в Пскове малоприметная часовенка Святой Анастасии. Далеко не каждый из жителей города знает удивительную историю появления в этом месте этого скромного памятника, с трагической и не менее героической судьбой, которая тесно переплетена с судьбой самого города.

— Улица поумнеет — Минюст наградит лучший проект "умного города" — Минюст предложил награждать города и села за лучшие проекты по внедрению новых технологий. Во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" появится специальная номинация "Умный город".

— Взгляд на будущее — Эксперты рассказали, каким станет мир после пандемии — 28 апреля в Башкирии прошла первая международная онлайн-конференция "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии". 100 спикеров из 25 стран рассказали о том, как изменится наша действительность после пандемии.

— Кто стал богаче за счет музея — Дело о хищении денег при работах в Эрмитаже будут слушать в Москве — В Москве так называемое дело реставраторов придет в Никулинский районный суд. По этому громкому делу подсудимых пятеро.

— Дрон-шпион у границы — Разведчик США подлетал к Крыму — Американский разведчик вновь замечен в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа стратегический беспилотник США RQ-4А Global Hawk выбрал районы, представляющие особый интерес для спецслужб. Речь о Крыме, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях РФ.

— Восточный фронт — В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с пожарами уже критическая — Сообщения МЧС и Рослесхоза о борьбе с природными пожарами снова стали напоминать фронтовые сводки. Сильная жара на востоке страны способствует распространению огня в лесах и на полях. Вчера в Красноярский край отправлены дополнительные силы пожарных-десантников.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ну, погодите: сможет ли наша анимация покорить мир после карантина — Пока у некоторых игроков отечественного рынка падение производства достигает 50% — Российская анимация, в последние годы набиравшая обороты, с наступлением карантина вынуждена притормозить и обратить внимание на внутренние проблемы. Усиление конкуренции после выхода из пандемии грозит обрушить отечественные позиции на международном рынке, с другой стороны, работа на экспорт — один из немногих вариантов выхода из кризиса.

— Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне — Министр внутренних дел предложил ЦБ усилить взаимодействие, чтобы остановить вывод миллиардов за рубеж — МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Такие инициативы содержатся в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева председателю регулятора Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении "Известий").

— Химзащита отечества: военные проведут дезинфекцию оборонных заводов — Помощь "биологического спецназа" позволит предприятиям выполнить гособоронзаказ — Военные химики продезинфицируют российские оборонные предприятия. Уже развернуто несколько десятков мобильных групп. До конца апреля им предстоит выполнить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий более чем 90 предприятий.

— Два по цене двух: ставки ипотеки могут вырасти на 1 процентный пункт — Это произойдет из-за предложения ЦБ оформлять страховку по жилищному займу за счет банка — Ипотечные ставки вырастут, если будет реализован новый механизм оформления страховки по жилищному кредиту за счет банка. Об этом "Известиям" рассказали в финансовых организациях из топ-30.

— Попали под стресс: дыра в капитале банков может составить 2,1 трлн — Это произойдет при условии резкого ухудшения качества кредитов и обвала рубля — Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Такой прогноз сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по результатам тестирования финансовой системы.

— Гены патогена: найдены общие черты у смертельно опасных коронавирусов — "Особые приметы" SARS, MERS и SARS-CoV-2 помогут создать универсальный препарат против летальных инфекций — Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от тех, что вызывают обычную сезонную простуду. Специалисты выделили у SARS, MERS и SARS-CoV-2 одиннадцать общих геномных последовательностей, ответственных за высокую патогенность.

— Не все дома: в России может появиться 135 тыс. новых обманутых дольщиков — Девелоперам грозят банкротства, если режим ограничений в сфере строительства продлится еще месяц-два — Количество обманутых дольщиков в стране может увеличиться на 135 тыс. человек, прогнозируют в Рейтинговом агентстве строительного комплекса.

— Круговая Тобрука: зачем Хафтару единоличная власть над Ливией — Ключевые медиаторы конфликта, включая Россию, Германию и США, призвали фельдмаршала одуматься — Германия призывает стороны ливийского конфликта вернуться к перемирию, заключенному на Берлинской конференции. Об этом "Известиям" заявили в МИД ФРГ.

— Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30% — По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин — Об этом говорится в обзоре PricewaterhouseCoopers (PwC), с которым ознакомились "Известия". В прошлом году россияне потратили на покупку машин более 2,5 трлн рублей.

— Имидж всё: бизнес и власти не спешат отказываться от пиара из-за кризиса — Десятки миллионов рублей они планируют потратить на наружную и контекстную рекламу — В разгар пандемии COVID-19 и экономического кризиса ряд госструктур и корпораций решили не отказываться от рекламы.

— Оплата трудна: кредит на зарплату берут только 8% предпринимателей — Бизнесмены боятся подводных камней и бюрократии — Воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат сотрудникам оказались готовы только 17% компаний из тех, кому положена такая поддержка, или около 8% от всех фирм. Это показало исследование сервиса hh.ru для "Известий".

— "Люди самоизолировались на природе и забыли о правилах" — Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко — о том, как рост числа весенних лесных пожаров связан с эпидемией коронавируса — Режим самоизоляции привел к росту лесных пожаров. На 28 апреля было зафиксировано 3 339 очагов возгорания, тогда как в прошлом году их было 1 960. А площадь, пройденная огнем в этом апреле, увеличилась почти на 100 га.

— Боливарианская публика: почему Гуаидо отрицает контакты с властями — Из-за COVID-19 сторонники правительства и оппозиции Венесуэлы могли вступить в диалог — Сторонники Николаса Мадуро и Хуана Гуаидо могли начать секретные переговоры на фоне вспышки коронавируса, ударившей по социально-экономической ситуации в стране.

— Дитя цифровизации: свидетельство о рождении предлагают выдавать онлайн — Правительство попросили ввести дополнительные меры защиты от коронавируса для будущих мам и новорожденных — Родителям предлагают разрешить оформлять свидетельство о рождении ребенка и заявки на получение положенных льгот и выплат в родильных домах или в онлайн-формате.

— Игры без разума: онлайн-ритейлеры стали чаще манипулировать ценами — Ассоциация компаний интернет-торговли предупредила о росте числа недобросовестных продавцов в Сети — В Сети резко возросло число магазинов-мошенников, которые предлагают товар по одной цене, а непосредственно перед оплатой повышают ее.