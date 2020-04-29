МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Большинство россиян ожидают, что текущая социально-экономическая ситуация в стране приведет к росту числа возможных ограблений их домов в ближайшее время, показало исследование компании "Delta Системы безопасности".

Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, основано на данных опроса более чем 1 тысячи россиян в шести федеральных округах, возраст респондентов — от 25 до 65 лет. По прогнозу компании, количество выездов групп быстрого реагирования в мае вырастет, стандартной для весенних месяцев картиной является рост до 7% в месяц.

"По результатам опроса 81% респондентов считают, что текущая социально-экономическая ситуация в стране и мире повлияет на рост преступности, в связи с чем 56% участников опроса ощущают возникшую угрозу для собственной жизни и имущества… Около 79% респондентов регулярно задумываются о том, что их жилище могут ограбить, для 5% опрошенных это стало настоящей фобией, и лишь 16% не беспокоятся по этому вопросу. Женщины чаще боятся оставаться дома одни – 21% опрошенных против 5% мужской аудитории", — говорится в документе.

Более 70% опрошенных сказали, что задумывались о приобретении средств самообороны и даже оружия, среди представленных возможных вариантов лидируют травматическое оружие и газовый баллончик. Мужчины, как показало исследование, гораздо чаще задумываются об этом — 83% против 52% женской аудитории. Порядка 27% респондентов разработали для себя и своей семьи четкие инструкции, как действовать в случае ограбления.

В ходе исследования респондентам также было предложено смоделировать ситуацию ограбления, в момент которого они бы находились внутри квартиры. Отмечается, что практически все опрошенные считают, что в такой момент будут действовать вполне рационально

"Высокую готовность сограждан оказать сопротивление грабителям показывает то, что на втором месте по популярности оказался вариант — воспользовались бы имеющимися средствами самообороны, такой ответ дали 57%", — пишут эксперты.

Звонок в полицию оказался лишь на третьем месте (37%). Респонденты также предположили, что позвонили бы родственникам (9%), попытались бы убежать (7%) и вступили бы в переговоры с грабителем (5%). Еще 4% опрошенных считают, что повели бы себя эмоционально – начали бы плакать и паниковать.

"Мы напоминаем, что в случае, если злоумышленник все же проник в квартиру, первым делом необходимо вызвать специальные службы, после чего по возможности тянуть время, неспешно выполняя все требования грабителя, не сопротивляясь и не споря", — прокомментировал руководитель компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.

По его словам, также важно запомнить, как выглядит злоумышленник и во что одет, а по прибытии сотрудников полиции или группы быстрого реагирования передать всю имеющуюся информацию.