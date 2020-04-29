ВАШИНГТОН, 29 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за вспышки коронавируса, заявляли об угрожающем США дефиците мяса.

"Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", — говорится в тексте указа.

В последнее время в США под давлением местных властей ведущий производитель свинины Smithfield Foods закрыл фабрику в Иллинойсе. Hormel Foods закрыла два производства мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась крупная бойня для свиней.

Оптовые цены на мясо в США растут. Так, цены на говядину и свинину достигли рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.