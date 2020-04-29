МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На территории России вспышка нового коронавируса может окончательно завершиться 19 августа. Таковы новые прогнозы лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее в понедельник специалисты университета сообщали, что в России эпидемия COVID может закончиться (на 100%) 20 июля. Из опубликованного 27 апреля лабораторией инноваций SUTD отчета следовало, что в РФ ситуация с распространением нового опасного вируса на 97% завершится уже к 20 мая, а к 28 мая ситуация разрешится уже на 99%.

Ученые сдвинули даты окончания пандемии и по ряду других стран:

США — 5 сентября,



Италия — 30 августа,



Великобритания — 20 августа,



Германия — 5 августа,



Франция — 8 августа.



Эти даты могут сдвинуться в любую сторону, говорят ученые. Это зависит от ситуации и принимаемых государствами мер.

Ученые предупреждают, что те страны, кто уже прошел пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничительных мер.

Ученые исследовали данные по 131 стране. Для своего прогноза они использовали, в частности, SIR-модель (математическая модель распространения инфекции). В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.