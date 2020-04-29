МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 841, до 99 399 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 220, Подмосковье — 686, Санкт-Петербурге — 290.

Также 131 случай за сутки зарегистрирован в Нижегородской области, 121 — в Северной Осетии, в Брянской области — 115.

За сутки от COVID-19 в России 1 830 человек выздоровели, всего выписаны 10 286.

За сутки в России умерли 108 пациентов с COVID-19, за все время — 972 человека.