МОСКВА, 29 апр ПРАЙМ. Вывозным рейсом в Россию из Нью-Йорка 29 апреля вернутся, в том числе, 19 школьников, которые находились в 15 штатах США, сказал директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России Михаил Петраков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что много российских школьников, чьи учебные программы в США были свернуты из-за эпидемии коронавируса, прилетят из Нью-Йорка в Москву на вывозном рейсе 29 апреля.

"Вы, видимо, знаете ситуацию с детьми в США. Вот сегодня удалось вывезти 19 человек из Нью-Йорка, у многих из них не было средств на то, чтобы добраться до Нью-Йорка, а их вывозили из 15 штатов", — сказал Петраков на заседании комитета по международным делам и комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

Ранее посольство РФ в США сообщило, что третьим специальным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 россиян. По данным генконсульства РФ, на борту находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Как отмечала Захарова, многих школьников, оставшихся в США после свертывания учебных программ, удалось найти.

Как отметил Петраков, при этом на рейс из Нью-Йорка в Россию не смогли прибыть 54 человека из-за болезни или логистических проблем.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что при составлении списков на рейс акцент был на его гуманитарном характере, то есть приоритетном внесении в него пожилых людей, находящихся на реабилитации после операции, и школьников, которые были в Америке по учебным программам.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.