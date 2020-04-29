МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ограничения для иностранцев на въезд в Россию продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

При этом, по его словам, для некоторых категорий иностранцев ограничения на въезд в РФ отменят, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования.

"Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", — пояснил Мишустин.