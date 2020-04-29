МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс SDM6266 Мале-Коломбо-Петербург-Москва вылетел с Мальдив на Шри-Ланку, в списках пассажиров 420 человек, сообщил РИА Новости представитель Минкомсвязи РФ.

"Уже летят", — сообщил представитель Минкомсвязи, координирующий комплектацию рейса и посадку на него пассажиров.

Самолет совершит промежуточную посадку в Коломбо (Шри-Ланка), где заберет остальных пассажиров, после чего вылетит в Москву.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.