РИМ, 29 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту Рим – Петербург – Москва вылетел в среду из римского аэропорта "Фьюмичино", на его борту в Россию вернутся 105 человек, сообщили журналистам в посольстве РФ в Италии.

По словам дипломатов, на борту есть пассажиры круизного лайнера Costa Deliziosa.

"Часть пассажиров была включена в полетный список по просьбе посольства в связи с санитарными соображениями. К сожалению, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета по разным причинам и пока остаются в Италии", — сообщили в посольстве.