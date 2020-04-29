МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс Пхукет — Санкт-Петербург — Москва предварительно запланирован на 1 мая, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL275 Пхукет — Санкт-Петербург — Москва запланирован на 1 мая 2020 в 10.35 (местное время)", — говорится в сообщении.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.