МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс из немецкого города Франкфурт-на-Майне в Москву предварительно запланирован на 1 мая, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва запланирован на 1 мая 2020 в 20.00 (местное время)", — говорится в сообщении.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале госуслуг.

"Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. Стоимость перелета 200 евро", — отмечается в сообщении.