МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Россияне, несмотря на введенный режим самоизоляции, активно готовятся к лету и скупают технику для дачи и отдыха на открытом воздухе – продажи по некоторым товарным позициям выросли в несколько раз, показал анализ покупательского спроса в апреле ритейлера электроники и бытовой техники "Ситилинк".

"С 1 по 27 апреля 2020 года продажи товаров для работ на дачных участках и отдыха на открытом воздухе продемонстрировали положительную динамику по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — говорится в сообщении "Ситилинка".

Так, продажи металло- и деревообрабатывающих станков увеличились на 425% (в количестве реализованных единиц), аксессуаров для пневмо- и электроинструментов – на 259% и 159%, соответственно. Генераторов – на 135%. Цепных пил – на 61%. Спрос на культиваторы вырос на 118%, на инструменты для сада и огорода – на 110%, на ручные инструменты – на 64%, на садовые насосы – на 39%, на системы полива – на 36%.

В компании отметили также, что более холодный апрель (по сравнению с прошлогодним) стимулировал спрос на товары категории "Климатическая техника": продажи тепловых пушек выросли на 150%, инфракрасных обогревателей – на 97%, масляных радиаторов – на 83%, конвекторов – на 79%. Активный рост спроса наблюдается с 20 апреля, уточняется в сообщении.

В ожидании потепления и завершения режима самоизоляции покупатели также стали чаще приобретать товары для спорта и отдыха на открытом воздухе, отмечает "Ситилинк". Например, продажи электровелосипедов выросли на 340%, квадрокоптеров – на 117%.

"Пик спроса на товары трех обозначенных категорий за период пришелся на два дня – 23-24 апреля. Несмотря на непростую ситуацию, россияне настроены оптимистично и заблаговременно начали готовиться к теплому весенне-летнему периоду, активно приобретая соответствующую технику и электронику", — приводятся в сообщении слова директора по закупкам "Ситилинк" Олега Пчельникова.

"Ситилинк" – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. В структуру компании входит интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.