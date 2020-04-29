МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы вернул четырем физлицам их заявление о банкротстве ООО "Тревел Дизайнерс", одной из структур специализировавшегося на Китае туроператора "Жемчужная река", от которого пострадали более 6 тысяч клиентов, следует из опубликованного определения суда.

Заявление Дениса Манакова, Станислава Купчикова, Виктора Воронина и Дениса Рылова поступило в суд 21 апреля. Суд принял решение вернуть его, поскольку на должника распространяется мера защиты в виде моратория на банкротство.

Правительство России 4 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении системообразующих и стратегических предприятий, а также предприятий в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с коронавирусом. В последний разряд попали и турагентства.

Хотя на сайте Ростуризма в декабре 2018 года было опубликовано сообщение об исключении из единого федерального реестра туроператоров юрлиц, осуществлявших деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", — ООО "Тревел Дизайнерс" и ООО "Геркулес Трэвел".

"Жемчужная река" получила известность в конце 2018 года, когда сотрудничавшая с ней авиакомпания "ИрАэро" из-за задолженности туроператора приостановила полеты в Китай. За границей тогда оставались полторы тысячи туристов. Только после вмешательства российских властей они через несколько дней были возвращены в Россию.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина тогда сообщила РИА Новости, что еще 5420 клиентов "Жемчужной реки" оплатили свой отдых на острове Хайнань, но не смогли туда отправиться. При этом на выплату компенсаций, по ее оценкам, могло потребоваться более 100 миллионов рублей. Она уточнила, что все проданные туры оформлены от имени "Тревел Дизайнерс", размер финансовой гарантии которой составляет 10 миллионов рублей.

Гендиректор "Тревел Дизайнерс" и по совместительству замгендиректора "Геркулес Тревел" в 2019 году был осужден на 2 года условно. По версии следствия, с августа по декабрь 2018 года он для поддержания финансово-хозяйственной деятельности "Геркулес Тревел", перевел более 418 миллионов рублей сторонним организациям и физлицам. Из-за этого турфирма своевременно не оплатила услуги "ИрАэро", что привело к длительным задержкам возвращения туристов в РФ.