МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минэкономразвития РФ из резервного фонда средств на предоставление бюджетам регионов субсидий на оказание мер поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предлагается выделить в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство компенсирует регионам выпадающие доходы, связанные с предоставлением отсрочек по налоговым платежам малому и среднему бизнесу.