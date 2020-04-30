МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий Фонду защиты дольщиков на мероприятия по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления субсидии в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан — участников долевого строительства", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить докапитализацию Фонда защиты дольщиков на цели восстановления прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующие поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля.