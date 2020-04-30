МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отложить до 1 июля 2025 года вступление в силу нормы об использовании персональных данных при проведении в Москве эксперимента по развитию искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве. Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.

Законопроектом предлагается отложить до 1 июля 2025 года вступление в силу статьи 7, предусматривающей внесение изменений в Федеральный закон "О персональных данных".

"Это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан. Кроме того, за время действия моратория будут ликвидированы правовые пробелы, связанные с ответственностью должностных лиц за возможные нарушения в ненадлежащем использовании результатов технологий искусственного интеллекта", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что использование и внедрение в последние годы различных технологий искусственного интеллекта, включая системы слежения и распознавания лиц, вызывает серьезную и обоснованную обеспокоенность граждан, в частности повышается риск посягательства на неприкосновенность частной жизни.