МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о предоставлении из федерального бюджета субсидий Фонду развития промышленности, в том числе на производство товаров первой необходимости для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

"Принятие проекта распоряжения позволит… обеспечить производство на территории РФ и поставку товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории РФ, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.