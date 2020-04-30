МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу. И вряд ли есть сейчас экономисты, которые могут с высокой долей точности предположить кризис в той или иной области экономики, который будет через месяц, через два или через три, через четыре", — сказал Песков в интервью RTVI.

Он отметил, что в этих условиях каждая страна принимает те меры поддержки, которые соответствуют потенциалу страны и которые, по мнению руководства этой страны, наилучшим образом помогут экономике и участникам экономической жизни справиться с трудным периодом.