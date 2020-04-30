МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил новые меры поддержки в России из-за пандемии коронавируса.

Он также отметил, что новая реальность обязывает быть более эффективными и современными.

"Конечно, нельзя исключать того, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики", — сказал Песков в интервью RTVI.

"Это не просто план антикризисных мер, а это план развития страны с учетом того, что вот это вот кризис, он, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими. В том плане, что гораздо более эффективными, более современными и способными реагировать на такие резкие колебания, которые мы видим сейчас", — отметил он.

Песков добавил, что те два пакета мер, которые уже озвучены президентом России, в настоящий момент признаны наиболее целесообразными.