МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, отметив, что главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться.

"Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше… Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это", — сказал Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, возможна ли прямая материальная помощь, или это исключено.