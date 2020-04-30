АНКАРА, 30 апр /ПРАЙМ/. Турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после пандемии у отелей могут возрасти расходы из-за повышенной потребности в дезинфицирующих средствах и большем количестве персонала.

"Но государство сейчас поддерживает отрасли, пострадавшие от пандемии, и в особенности туристическую сферу. Этих мер поддержки нам сейчас вполне достаточно, а если потребуется что-то еще, то, уверен, правительство пойдет нам навстречу и не оставит в беде туристический сектор", — заявил глава федерации отельеров Турции.

Он выразил надежду, что кризис не сломит турецкую туристическую отрасль, и после окончания пандемии россияне будут еще более активно приезжать в Турцию. "Важно, чтобы число заболевших упало, после чего правительства обеих стран откроют границы и возобновят авиасообщение. И тогда можно будет оценить, сколько к нам приедет туристов из России", — добавил Чорабатыр.