МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Компания "Связной" запустила услугу по удаленному ремонту гаджетов, позволяющую сдать их в ремонт, не выходя из дома, рассказали РИА Новости в компании.

"Теперь, чтобы сдать устройство в ремонт по гарантийному, страховому или платному случаю, можно оформить заявку на сайте svyaznoy.ru или позвонить по номеру горячей линии и заказать курьера", — сказали в "Связном".

Там уточнили, что для оформления заявки на удаленный ремонт необходимо указать ФИО, контактный номер, адрес, описание модели, серийный номер устройства и наиболее подходящий день для приезда курьера. После диагностики устройства специалист компании свяжется с клиентом и отправит смс с подтверждением итоговой стоимости ремонта, номером заказа и ссылкой на страницу оплаты на сайте.

"Услуга доступна для жителей всех регионов России. Максимальный срок ремонта составляет до двух дней, а вызов курьера и доставка осуществляется бесплатно", — рассказали в "Связном".

"Сегодня основной вызов — не отказывать себе в привычных вещах, не выходя из дома. Поломка техники всегда является большой проблемой, особенно когда нет возможности ее оперативно отремонтировать. Чтобы сохранить комфорт для наших клиентов, мы запустили услугу "Мобильный сервис от Связного", которая позволит не откладывать ремонт и починить устройство, не подвергая себя дополнительным рискам", — сказал директор по сервису компании "Связной" Андрей Агапов.

В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" сказали, что покупатели ритейлеров могут принести устройства для обмена, возврата или сервиса в магазин, большинство предпочитает обращаться в магазин. "Процедура максимально бесконтактна и безопасна, подразумевает минимум общения и дистанцию, сотрудники используют средства индивидуальной защиты", — сказали в "М.Видео-Эльдорадо".

В пресс-службе "Мегафона" сказали, что владельцы страховых полисов на технику, приобретенных в магазинах "Мегафон Ритейл", могут бесплатно передать устройство с курьером в сервисный центр для ремонта. При этом необходимо купить страховой полис в салоне связи или в интернет-магазине с доставкой на дом.

В пресс-службе "Билайна" отметили, что в текущих условиях компания старается обеспечить удобный сервис для клиентов во всех сферах, в том числе и в части сервисного обслуживания абонентского оборудования. "Для получения отремонтированного устройства клиент может выбрать ближайшую к дому точку выдачи/офис продаж и обслуживания, куда будет доставлен гаджет", — сказали в компании. В МТС воздержались от комментариев.