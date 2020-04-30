МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Сигналов о возможности смягчения западных санкций в отношении России сейчас нет, президент страны Владимир Путин никогда не поднимает этот вопрос в диалоге со своими визави, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI в ответ на вопрос о том, есть ли сейчас сигналы, указывающие на возможность смягчения санкций.