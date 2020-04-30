МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".

"Всегда кризис закаляет, кризис делает тех, кто через него прошел, сильнее. Это раз. И второе, не забывайте еще тот факт, что все-таки наша экономика уже на протяжении шести лет, да, получается, живет в условиях достаточно жестких рестрикций экономических", — сказал Песков в интервью RTVI.

"Я их не называю санкциями, потому что санкции — это что-то законное. Санкции — это то, что реализуется на основе решения Совета Безопасности ООН. А это, это бандитские рестрикции", — добавил он.

Песков напомнил, что российской экономике предрекали очень несладкое время.

"Но тем не менее, нам же удалось адаптироваться к этим условиям. Тем не менее, удалось повернуть эти условия себе в пользу. Мы раскрутили целые сектора производства. Мы научились производить то, что мы до этого никогда не производили. Мы стали больше развивать высокотехнологичные отрасли", — отметил Песков.

Это, по его мнению, позволяет надеяться на то, что и с кризисом в связи с коронавирусом, Россия справится неплохо.

"И поскольку нам удалось адаптироваться во многом к этим жестким недружеским условиям, к такой, знаете, достаточно враждебной окружающей среде, это, наверное, залог того, что и в плане антикризисного продвижения у нас все получится неплохо", — сказал он.