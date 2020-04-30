МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Кризис мирового туризма, вызванный ситуацией с коронавирусом, не помешал 85% российских путешественников сохранить надежду на поездку до конца 2020 года, причем две трети из них мечтают об отдыхе за границей, сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.

"Несмотря на заявления о закрытии авиасообщения и ряда стран до 2021 года, 85% опрошенных все же надеются совершить поездки в 2020 году, причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов — уже в августе. В первую очередь, наши соотечественники хотели бы отправиться на море", — прокомментировали результаты исследования Ozon.Travel, проведенного 27-28 апреля среди почти тысячи клиентов компании.

Эксперты уточнили, что два из трех таких путешественников первым делом хотели бы отправиться за границу. Из них 60% хотят в Европу, еще 15% — в Азию.

Среди стран европейского направления российские путешественники больше всего желают отправиться в Италию, Испанию, Турцию и Грецию, в топе предпочтений азиатского направления — Таиланд.

"Оставшиеся 40% опрошенных в большей степени реалисты — сразу по окончании пандемии они рассчитывают на путешествия по России, причем подавляющее большинство — 55% — поедет в Крым и Краснодарский край и еще 15% любителей внутренних направлений отправятся в Санкт-Петербург, Калининград и на Алтай", — отметили аналитики.

Около 15% опрошенных сообщили, что не планирует путешествия в 2020 году. Большинство из них отказались от поездок по материальным обстоятельствам, также часть респондентов не верит, что в ближайшем обозримом будущем пандемия пойдет на спад и границы откроют.

Эксперты отмечают, что россияне в подавляющем большинстве сохраняют позитивный настрой — всего около 1% респондентов заявили, что не верят в окончание пандемии и отказываются от поездок из-за боязни заболеть.