ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/, Михаил Тургиев. Пандемия коронавируса изменила жизнь многих городов в разных странах и заставила власти по-новому взглянуть на использование пространства, в котором стало меньше машин, но появилась потребность в достаточном месте для соблюдения безопасной дистанции между людьми. На некоторых улицах запретили движения автомобилей и отдали их под прогулки пешеходов. Как опыт пандемии может повлиять на будущее городского планирования, РИА Новости рассказали американские эксперты в этой сфере.

По словам директора Института городского планирования и регионального развития в Калифорнии Джейсона Корберна, надо учесть опыт предоставления большего пространства людям во время пандемии, это должно помочь создать более здоровую атмосферу в городах.

"Главная ошибка городского планирования в том, что больше места в наших городах отдается исключительно автомобилям, а не людям. Планирование городов должно сменить приоритеты в пользу безопасного, доступного и инклюзивного пространства для всех людей", — сказал он.

В современном городском планировании тема здоровой среды оторвана от других аспектов, считает Корберн. Приучая людей к перемещению на велосипедах или пешком, проектировщики не изменяли инфраструктуру под эти нужды и не занимались другими вопросами, такими как бедность и дискриминация, добавил он.

По словам специалиста по городскому экономическому развитию организации "Союз городов" (Cities Alliance) Джошуа Дрейка, необходимо уделить новое внимание вопросу предоставления пространства для людей в городах вообще.

"Если говорить в общем, то это уход от личного автомобиля больше в сторону общественного транспорта, пеших прогулок и велосипедов", — сказал он.

Однако при проектировании общественных пространств для этого надо будет учитывать множество факторов, считает эксперт.

"С одной стороны, некоторые общественные пространства надо закрыть, чтобы предотвратить распространение болезни. С другой стороны, общественное пространство это эффективный источник заработка для многих работающих, особенно для уличных торговцев", — поясняет Дрейк.

Отдельно эксперты выделяют проблему стихийных поселений в небогатых странах, где отсутствует даже базовая инфраструктура для борьбы с распространением вирусов.

Города должны быть более инклюзивными для нелегальных работников, представителей меньшинств, мигрантов, бедных, полагает Корберн.

"Это критически важные вопросы, которыми не занимались и которые делают борьбу с COVID-19 сложнее. Борьба с неравенством в городах гарантирует, что, когда появится следующее инфекционное заболевание, а оно появится, то проектировщики будут готовы ограничить его распространение", — добавил собеседник агентства.

Не стоит сбрасывать со счетов и проблему изменения климата, считает он.

Дрейк тоже предлагает смотреть на проблему потенциальной уязвимости городов перед вирусами в увязке с другими вопросами. В частности, считает он, надо добиться равного доступа к трудоустройству, медицинским услугам, образованию. Еще один аспект – программы информирования населения. Не последнее место занимает и качество жилья.

"Пандемия COVID-19 выявила проблемы низкого качества конструкции и проектов зданий, особенно в бедных поселениях, где нет ресурсов и материалов для регулирования экстремальных температур. Живущие на юге в случае принудительной изоляции могут быть потом подвержены заболеваниям, связанным с жарой", — пояснил Дрейк.