ПЕКИН, 30 апр /ПРАЙМ/. Экономический форум в китайском Боао на острове Хайнань в этом году не будет проводиться с учетом пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении секретариата форума.

Ранее форум, который был запланирован на конец марта, был перенесен на более поздний срок, однако окончательного решения принято не было.

"Распространяющаяся по всему миру пандемия COVID-19 угрожает здоровью людей и мировой экономике. В ответ на усилия международного сообщества по сдерживанию инфекции и отдавая приоритет обеспечению безопасности всех участников, совет директоров форума принял трудное решение не проводить в этом году ежегодную конференцию", — говорится в опубликованном заявлении.

Секретариат выразил надежду на то, что все стороны смогут с пониманием отнестись к этому решению.

Тем не менее секретариат сообщил, что продолжает готовиться к проведению трех тематических форумов, которые должны пройти в сентябре, октябре и ноябре в Чжухае, Циндао и Макао соответственно.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года на острове Хайнань. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.