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КОММЕРСАНТ

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— Это не ТЭК просто — Компании попросили у президента защиты от неплатежей и налогов. Стали известны основные предложения бизнеса, которые обсуждались на совещании у президента Владимира Путина с руководителями компаний ТЭК.

— Нефти судьбы — Владимир Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭКа). Специальный корреспондент Андрей Колесников старается понять, почему главные участники совещания были так уверены не только в себе, но и в ТЭКе.

— Единое штрафовое пространство — Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки к КоАП РФ о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима "повышенной готовности".

— США остаются около нуля — Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую ставку на минимальном уровне в 0–0,25% годовых. В своем заявлении регулятор вновь пообещал использовать "весь набор мер".

— Белеет вирус одинокий — Круизный паром "Принцесса Анастасия", рассчитанный на 2,5 тыс. человек и обычно курсирующий из Петербурга в Скандинавию, может стать местом размещения сотрудников подрядчиков НОВАТЭКа в пораженной коронавирусом Белокаменке.

— Гражданское управление военными обстоятельствами — Сто дней правительства Михаила Мишустина. В таких нестандартных условиях не начинало работу ни одно правительство России — его состав подбирался для решения задач, предполагающих совершенно не экстренный сценарий.

— Госсобственность отправят на заработки — Минфин намерен обязать ведомства согласовывать с Росимуществом договоры аренды вверенного им в управление госимущества — так министерство рассчитывает минимизировать его нецелевое использование и сократить расходы.

— ЖКХ готовят заплаты на карманы — На фоне падения платежей за услуги ЖКХ после введения режима самоизоляции Минстрой сформулировал свои предложения по поддержке отрасли. Среди них поблажки по уплате налогов, упрощенная закупка материалов.

— Сохранение мира в ядерную эру — Подписанный десять лет назад российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истечет в начале следующего года.

— Граждане Белоруссии рвутся на карантин — По данным Минздрава Белоруссии, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране к среде превысило 13 тыс. человек. За неделю этот показатель удвоился.

— Защитники запросили защиты — Как стало известно, советы адвокатских палат и юридические коллегии как Москвы и Подмосковья, так и других регионов России обратились к властям с просьбой снизить ставки оплаты или хотя бы отсрочить платежи.

— Места не столь зараженные — Около 30 тысяч человек, которые ожидают следствия и судов в российских СИЗО, могут быть переведены под домашний арест в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом сообщил директор Института прав человека Валентин Гефтер.

— В онлайне арестуют и освободят — Высшие органы судейского сообщества предложили судам в период пандемии коронавируса рассматривать все дела, в том числе связанные с избранием мер пресечения и их продлением, по видео-конференц- и веб-связи.

— Туризму не хватает плана стратегии — На фоне кризиса на туристическом рынке из-за распространения COVID-19 бизнес через "Опору России" пытается добиться возобновления обсуждения властями плана реализации стратегии по развитию туризма до 2035 года.

— Чиновники сохранили сетевой нейтралитет — Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласились с предложением депутата Госдумы Антона Горелкина приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов.

— Банки выдали прошлую ипотеку — Выдачи ипотечных кредитов меньше всего сократились в период карантина, потому что закрывались сделки, начатые еще до пандемии. Зато количество новых заявок на ипотеку падает быстрее.

— Пенсионные фонды просят ЦБ не связываться — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) просят Банк России отложить введение норм инвестирования пенсионных накоплений через не связанные с ними управляющие компании.

— Овощи переходят границы — Падение потребительского спроса в России из-за кризиса и пандемии COVID-19 стимулирует производителей овощей выходить на иностранные рынки. ГК "Рост" может уже летом начать поставки томатов в ОАЭ.

— "Эркафарм" отвечает за купленное прошлое — Кредиторы некогда крупнейшего в России фармдистрибутора "Роста", признанного банкротом, требуют возврата долгов с ГК "Эркафарм". В 2017 году она стала владельцем аптечной сети "Росты".

— Из "Читай-города" выехали совладельцы — Из капитала крупнейшей в России книжной сети "Читай-город—Буквоед", которая может оцениваться более чем в 4 млрд руб., вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы "Эксмо-АСТ" Андрей Гредасов.

— Труба не приходит одна — Загорский трубный завод, который в последние несколько лет стал одним из крупнейших поставщиков труб большого диаметра для "Газпрома", не попал в список системообразующих предприятий.

— Viber ставят на полку — Второй по популярности мессенджер в России Viber будет выпускать для отечественного ритейла игрушки, канцелярию и другие брендированные товары с персонажами своих стикеров.

— "Если продолжится падение рекламы, будем принимать экстраординарные меры" — Гендиректор НТВ Алексей Земский о телевидении в условиях пандемии. Из-за экономического кризиса и коронавируса телевидение оказалось в сложной ситуации.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Майские будни — С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) начинает принимать заявки от компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) на субсидии, которыми государство частично компенсирует малому и среднему бизнесу затраты.

— Едем не спеша — Порядок оформления цифровых пропусков в Москве на время очередных двух недель остается прежним, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он также рассказал, что рабочие пропуска будут автоматически продлены до 4 мая.

— Сначала тест, потом служба —В этом году отправка новобранцев по воинским частям начнется 20 мая. По прибытии молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Стоп, снято! — Период, когда люди в спешке запасались наличными, оказался непродолжительным. Представители кредитных организаций сообщают, что созданный дополнительный запас банкнот не понадобился.

— Пропуск на шесть соток — Приближаются длинные выходные, и многие захотят выехать на природу или навестить родственников и друзей в других городах. Но для этого необходимо знать правила карантина, установленные в регионах.

— Минфин вне конкурса — Минфин предложил разрешить до конца 2020 года проводить госзакупки у единственного поставщика в ряде случаев. Все они прямо или косвенно связаны с пандемией коронавируса.

— Свернем на заправку — Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сейчас, еще не было, заявил Владимир Путин. "Отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы", — подчеркнул президент.

— Сохраним, сбережем людей — Во вторник Владимир Путин обратился ко всем гражданам России. Президент объявил о решении провести 9 мая авиационный парад, а также напомнил о ценностях страны. Публикуем стенограмму выступления главы государства.

— Защитите врачей — Во многих регионах очагами распространения инфекции стали медицинские учреждения. Медики заражаются на рабочем месте. В минздраве в среду провели видеосовещание с регионами.

— Дрели закрыты — Власти Москвы ограничили шумный ремонт в квартирах как минимум до 11 мая. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина, регламентирующем жизнь в городе в ближайшие две недели.

— Льгот станет больше — Правительственная комиссия рассмотрела поправки ко второму чтению пакета законопроектов о поддержке предпринимательства в Арктике, в том числе о налоговых льготах для Арктической зоны.

— Домашние каникулы — В Москве с 1 по 11 мая школьники будут отдыхать — онлайн-уроков у них не будет, поскольку на эти числа выпадают майские праздники, а три дня между ними объявлены нерабочими.

— Рубли и метры — Освобождение на три месяца от платежей за аренду федерального имущества стало доступным кинотеатрам и стоматологическим клиникам. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.

— Вернуться в траекторию роста — Владимир Путин поручил правительству начать разработку общенационального плана улучшения деловой жизни. Выполняя поручение главы государства, кабинет министров к 25 мая подготовит этот документ.

— Маски не будут сброшены — Российские суды получили четкое указание: заседания должны проводиться с учетом противоэпидемиологических правил. Кроме того, судам рекомендовано вести дела в режиме онлайн.

— Аварийный выход — Если договор аренды не предусматривает досрочного расторжения, арендатор сможет расторгнуть его без применения штрафных санкций. Проект поправок об этом Минэкономразвития внесло в правительство.

— Напомнят о Нюрнберге — Совфед обратится к парламентам и народам мира с призывом не допускать фальсификаций истории и чтить память воинов-освободителей. Попытки пересмотра истории Второй мировой войны преступны, заявил Константин Косачев.

— Май вступает в силу — В мае вступает в силу ряд законов, касающихся маркировки велосипедов, правил перевозок, бесплатных обедов для учеников начальных классов. И не только. Расскажем, какие изменения ждут россиян.

— Память не стереть — Научный совет при Совете безопасности России провел ряд исследований, посвященных итогам Великой Отечественной войны в контексте обеспечения национальной безопасности в современных условиях.

— Правила перевозки ужесточат — Пассажирские автобусы, троллейбусы должны быть в обязательном порядке оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до 31 мая 2020 года.

— Всех учеников младших классов накормят в школе — Пока все школьники сидят по домам на дистанционном обучении, вступает в силу закон о бесплатных обедах для учеников начальных классов уже 1 сентября этого года. Расскажем, что будет на тарелках у младшеклассников.

— Велосипеды получают маркировку — Срок эксперимента правительства по маркировке велосипедов и велосипедных рам истекает в мае. По его итогам может быть принято решение о введении обязательной маркировки.

— При покупке билета на поезд спросят номер телефона — С 3 мая при оформлении билета на поезд дальнего следования нужно будет указывать номер телефона. Это сделано для оперативного оповещения об изменениях графика движения поездов в чрезвычайной ситуации.

— За кадры решили все — Из-за пандемии коронавируса рынок труда переживает не лучшие времена. Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с кризисами 2008 и 2014 годов. Но это не совсем верно. Объясняем, в чем разница.

— Ставки сделаны — В Москве кредитные организации начали выдавать ипотеку под 6,5% годовых. Сколько смогут сэкономить жители столицы и что им нужно знать, прежде чем отправиться в банк. Как и по всей стране, в столице банки начали выдавать ипотеку под 6,5% годовых.

— Переводы по номеру телефона стали бесплатными — Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП).

— Косметика будет безопаснее — Для парфюмерии и косметики 6 мая начинается трехлетний переходный период, в течение которого они должны сделать более безопасным состав своей продукции.

— Бочка еще не поставлена — Рост спроса на нефть и восстановление котировок барреля сейчас в большей степени зависят от дальнейшего распространения пандемии коронавируса и принимаемых карантинных мер.

— Стейк особого режима — Дональд Трамп применил закон военного времени и обязал мясоперерабатывающие предприятия работать, несмотря на коронавирус. Теперь продовольственные комбинаты включены в перечень критически значимой инфраструктуры.

— Быстро и жестко — Сразу две крупные операции провела в среду ФСБ совместно с МВД. Одна касалась контрабанды драгметаллов в промышленных масштабах, а другая сети подпольных оружейных мастерских по всей России.

— Рот закрыть — Начиная с 11 мая — дня, когда официально начнется ослабление карантина во Франции, каждого гражданина Пятой Республики обяжут носить маску в общественном транспорте. Кроме того, маски будут обязательными и в средних школах.

— Экзамен.com — Минпросвещения опубликовало проект приказа, который устанавливает, как будет проходить прием документов в колледжи и техникумы в этом году. В документе отдельно оговаривается ситуация для поступающих на очную и заочную формы обучения.

— Рак не уходит на карантин — Одни из самых уязвимых в условиях эпидемии коронавирусной инфекции — дети со злокачественными новообразованиями. Как идет работа с такими пациентами в режиме самоизоляции, рассказывает онколог Кирилл Киргизов.

— Вам вызов, доктор! — Главврач Ольга Папышева: Принимаем тяжелейших пациентов с колес и по воздуху. Рассказывает главный врач крупнейшего многопрофильного холдинга Москвы — больницы имени Юдина Ольга Папышева.

— В помощь — "спецагенты" — Институт биологии гена РАН вместе с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступили к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS.

— Не выпустить из клетки — В Вологде запустили современный комплекс лучевой терапии для онкобольных пациентов, который соответствует современным стандартам. Это позволяет вычислить смертельную дозу излучения для злокачественных клеток.

— Мотор в алмазах — Специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ совместно с коллегами из НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева создали и запатентовали биопротез сердечного клапана.

ИЗВЕСТИЯ

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— От бинта — Где и как ослабляют режим изоляции. Коронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди. Страх экономического упадка и усталость от заточения медленно, но верно берут вверх над опасностью коронавируса.

— Корабли постоят — Для подводников ввели строгие правила профилактики. Все экипажи перед выходом в поход и при возвращении из него пройдут двухнедельный якорный карантин. Для подводников ввели систему непрерывного скрининга на коронавирус.

— Принять и простить — Россиян хотят амнистировать по лёгким статьям КоАПа. В Госдуме предложили в связи с 75-летием Победы отменить выписанные штрафы за большинство нарушений ПДД.

— Кванты биты — В России появится платформа для сверхнадежного интернета. На ее основе можно будет строить сети любых масштабов — от локальных до магистральных по всей стране. В России идут активные работы по созданию квантового интернета.

— Северный ток — В Петербурге построят самую длинную сверхпроводящую ЛЭП. Установка инновационного кабеля запустит революцию в энергетике. Самую протяженную в мире сверхпроводящую линию электропередач запустят в 2021 году в Санкт-Петербурге.

— Не само совершенство — 23% россиян не считают учителей профессионалами. Педагогам не хватает терпения, общительности и кругозора. Почти четверть россиян (23%) полагает, что современным учителям не хватает профессионализма.

— "Для людей с "хорошими генами" можно предложить другой режим самоизоляции" — Биотехнолог Николай Дурманов — о возможности тестирования на предрасположенность к тяжелому течению COVID-19 и "вакцинных шахматах".

— Некуда худеть — Россияне отказываются от БАДов для стройности. В апреле в России начали сокращаться продажи биодобавок для похудения. К третьей неделе месяца они опустились на 15% относительно прошлогоднего уровня в аналогичный период, зафиксировали аналитики DSM Group.

— Дачный карантин — Стоит ли ехать за город в праздники. Водителей и пассажиров могут оштрафовать за отсутствие пропуска или отправить на двухнедельную самоизоляцию. Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.

— Что изменится в жизни россиян с 1 мая — План по выходу из самоизоляции. С начала мая в России фактически отменят банковскую комиссию на переводы средств по номеру телефона — по решению ЦБ ее можно будет устанавливать только на суммы более 100 тысяч рублей.

— Мне бы в небо — Почему Украина запретила заробитчанам работать в Европе. В Польше некому собирать клубнику и спаржу. Вход — рубль, выход — два. Украинские гастарбайтеры с трудом возвращались из европейских стран на родину.

— Легкой дороги —Перечень пострадавших от COVID сфер хотят расширить. В этот список необходимо включить машиностроение и текстильную промышленность, уверены в ТПП. В перечень пострадавших от коронавируса отраслей необходимо внести машиностроение.