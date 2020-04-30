МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Гостиничный рынок в России, один из наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции, начнет восстанавливаться не раньше июля — сентября 2020 года, следует из отчета консалтинговой компании CBRE, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

"После завершения режима самоизоляции первым начнёт восстанавливаться деловой сегмент. Однако мы не ожидаем уверенного роста раньше третьего квартала 2020 года", — говорится в материалах исследования.

При этом консультанты указывают, что для анализа срока восстановления можно ориентироваться на китайский и европейский сценарии. "Китайский гостиничный рынок начал постепенно восстанавливаться после двух месяцев. В Китае стремительное снижение загрузки началось в середине января, в середине февраля рынок продемонстрировал критические показатели, с середины марта началось оживление – загрузка в гостиницах Китая находится на уровне 20-30%. Но динамика на европейских гостиничных рынках демонстрирует более сильное падение доходности и более длительный период восстановления", — говорится в докладе.

По данным CBRE, в первом квартале 2020 года в Москве функционировали около 95% гостиниц, а в апреле предложение на столичном рынке сократилось на 40%. "Фактически порядка 80% гостиниц на рынке находятся в критическом состоянии. Большинство функционирующих отелей консервируют этажи и части зданий, оптимизируют штатное расписание, сокращают расходы", — констатируют в компании.

Как указывается в исследовании, уже в марте загрузка московских отелей снизилась в среднем на 50,6%, причем больше всего пострадал сегмент "люкс" (минус 64%). Во втором квартале эксперты ожидают падения загрузки до уровня 5-10%.

"Если в начале 2020 года гостиничные эксперты оценивали ущерб в связи с потерей китайских туристов, то к концу первого квартала стало понятно, что удар, который был нанесен пандемией COVID-19 и ее последствия для гостиничного бизнеса – самое страшное, что происходило с гостиничным рынком России и Москвы за все время его существования. Загрузка по рынку в марте впервые составила 34%, люксовый сегмент продемонстрировал 22%. Как показал гостиничный рынок Китая, это далеко не предел", — цитируются в отчете мнение руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяны Беловой.