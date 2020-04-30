МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 7 099, до 106 498 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 093, Подмосковье — 793, Санкт-Петербурге — 336.

Также случай за сутки зарегистрирован Дагестане — 158,в Нижегородской области — 150, 118 — в брянской области.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 333 человека, всего выписаны — 11 619.

За сутки в России умер 101 пациент с COVID-19, за все время — 1073 человека.