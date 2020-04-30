БЕРЛИН, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП России может упасть на 3,4% в 2020 году из-за пандемии, ФРГ — на 5%, США — на 4,6%, говорится в исследовании, проведенном экономическим институтом ifo.

В ходе исследования использовались данные опросов около тысячи экспертов из 110 стран. Согласно полученного прогнозу, мировой ВВП снизится в 2020 году на 1,9%. Особенно сильно пострадает еврозона — минус 5,3%, Италия — минус 7,0% ВВП. Эксперты прогнозируют падение ВВП на 5,0% для Германии и Франции, на 3,6% — для Великобритании и на 3,4% — для Испании. Падение ВВП США оцениваются в 4,6%, Бразилии — в 4,2%, России и Южной Африки — по 3,4%.

Экономика Японии потеряет 3,3%. Стремительный рост таких мировых "локомотивов экономики", как Китай и Индия, сократится до 2,3% и 2,5%, сообщает институт.

Среди наиболее важных факторов, влияющих на развитие экономики, эксперты назвали сокращение инвестиций, увеличение государственного дефицита, сокращение потребительских расходов, закрытие производств и банкротства, сбои в цепочках поставок, а также принятые карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В качестве приоритетных мер поддержки бизнеса они назвали меры по сохранению ликвидности крупных и более мелких компаний, налоговые каникулы, покупку ценных бумаг центральными банками и временное снижение налога с продаж.

Эксперты, опрошенные Ifo, ожидают задержки в возвращении к докризисному уровню производства. Наиболее оптимистичны прогнозы в этой связи для развивающихся стран, почти 34% экспертов ожидают, что восстановление экономики произойдет там в текущем году. Только 6,7% опрошенных считают, что экономика ЕС сумеет восстановиться после кризиса еще в 2020 году.

Ранее в Минэкономики ФРГ представили традиционный экономический прогноз, основанный на темпах развития в первом квартале текущего года. Согласно этому прогнозу, падение ВВП Германии в 2020 году может составить до 6,3 процента. Рост экономики прогнозируется в 2021 году, он может достичь почти что предкризисных показателей.