МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Заемщики могут дважды воспользоваться кредитными каникулами — по закону о потребительских кредитах и из-за экономических сложностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Там уточняется, что первый закон об ипотечных каникулах действует с 2019 года и дает право взять перерыв в платежах на срок до полугода в сложной жизненной ситуации, второй издан в начале апреля и разрешает также на шесть месяцев приостановить платежи при условии снижения дохода на 30%.

"Льготные периоды при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно", — сказано в обзоре.