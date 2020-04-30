ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — ПРАЙМ. Четверо пострадавших при обрушении в шахте в Североуральском городском округе Свердловской области госпитализированы в больницу, на месте ЧП работают сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, в шахте №13 в поселке Калья произошел обвал горной породы, на горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность, трое из них получили травмы и были госпитализированы.

"На территории шахты, что в городе Североуральск, произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре проходчика. Они доставлены в срочном порядке в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. На место происшествия выехали и работают сотрудники территориального ОВД", — сказал Горелых.

По его словам, в результате ЧП пострадали мужчины 1990, 1994, 1973 и 1975 года рождения, у них предварительно диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

"По одной из отрабатываемых полицией версий, инцидент произошел при осуществлении производственных работ, в результате горного удара произошел обвал породы. Тревожное сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть в 16.35 (14.35 мск). Участковые уполномоченные опрашивают пострадавших для того, чтобы установить более подробные и точные обстоятельства случившегося", — уточнил представитель главка.

Сотрудники полиции, по словам Горелых, выясняют, проводился при заступлении на смену инструктаж по соблюдении мер безопасности, кто его осуществлял и не были ли они нарушены. Собранные материалы будут переданы в региональное управление СК РФ для принятия процессуального решения.