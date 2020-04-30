МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк на основе модели с искусственным интеллектом подсчитал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 6 мая — в этот день ожидается 9282 новых случая, затем количество новых инфицированных пойдет на спад, следует из информации на сайте SberIndex.ru.

Банк на этом сайте показывает, как изменилась жизнь страны во время пандемии коронавируса. Портал отвечает на два ключевых вопроса: по какой траектории развивается пандемия и как режим самоизоляции влияет на возможности и поведение потребителей. Размещенный на нем прогноз по заболеваемости составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Согласно этому прогнозу, 1 мая ожидается 8588 новых случаев заболевания вирусом, 2 мая прогнозируется чуть меньше заболевших — 8245 человек, 3 мая ожидается 8798 новых случаев, а 4 мая — 8354. Затем два дня количество случаев будет увеличиться, достигнув пика 6 мая с 9282 новыми заболевшими.

С 7 мая количество новых случаев заражения коронавирусом начнет снижаться, выдает модель.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в среду рассказал, что банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России ранее в четверг сообщил, что число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч — зараженных уже 106 498 человек, за сутки прибавилось 7 099, почти 40% из них без симптомов.