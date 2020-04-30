МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В системе "Транснефти" осталось 120-130 тысяч тонн некондиционной нефти после инцидента на "Дружбе", это не влияет на работу системы, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"В настоящее время в системе "Транснефти" загрязненной нефти осталось в районе 120-130 тысяч, что, как вы понимаете, никаким образом не влияет на нашу транспортную деятельность", — сказал Гришанин.

"Транснефть" видит снижение сдачи нефти в систему, а также снижение грузотранспортных работ примерно на 10% в связи с сокращением добычи, также сказал первый вице-президент "Транснефти".

"Я должен сказать, что мы пока в настоящее время не завершили расчет всех сценариев, у нас есть разные по жесткости варианты этих сценариев. В базе, что мы видим, мы видим безусловно в связи с сокращением добычи… снижением сдачи нефти в систему "Транснефти" и соответственно снижение наших грузотранспортных работ примерно на 10%", — сказал Гришанин.