МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк и правительство Москвы подписали соглашение о льготном кредитовании малого бизнеса, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Сегодня мы подписываем соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме. Эта программа позволяет снизить ставку по действующим кредитам с суммой не более 100 миллионов на 6% для большинства малых и средних предприятий — тех, которые зарегистрированы и ведут деятельность в Москве, не имеют просроченной задолженности, не объявлены банкротами. Это позволит сократить процентные расходы таким предприятиям более чем в два раза", — сказал Попов.

Также новая программа дает возможность клиентам малого и среднего бизнеса получить новые кредиты в сумме не более 35 миллионов рублей под очень выгодную ставку от 4% годовых в зависимости от целей кредитования. Льготная ставка предоставляется на 8 месяцев, а подключиться к программе можно до конца года.

"Сегодня мы уже заключаем первые сделки по такой ставке с московскими предпринимателями, обеспечивающими отрасли ТЭК и судоходные компании. Срок кредитования компаний – год и полтора года, суммы – 16 и 20 миллионов рублей", — добавил Попов.