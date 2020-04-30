МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что ожидает к 6 мая от правительства доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения.

На совещании по экономическим вопросам Путин поручил правительству подготовить отчеты по реализации принятых кабмином мер, включая те, что направлены на поддержку врачей, занятых в борьбе с коронавирусом, и населения.

"По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая", — сказал Путин.