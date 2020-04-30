МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон вновь возглавил совет директоров "Сибура", следует из материалов компании.

"Избрать Михельсона Леонида Викторовича председателем совета директоров публичного акционерного общества "Сибур холдинг", — говорится в сообщении.

Заместителем председателя совета директоров избран глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Соответствующие решения были приняты на заседании 28 апреля.

Как отмечается на сайте компании, Михельсон возглавляет совет директоров "Сибура" с 2011 года.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон контролирует 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО "Траст". Также в числе акционеров ПАО "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).